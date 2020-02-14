Новосад анонсировала реформу Национальной академии наук

Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что украинская наука финансируется по остаточному принципу и это необходимо изменить. Реформа научной сферы должна коснуться отраслевых академий и Национальной академии наук.

Изменения в области науки глава ведомства анонсировала во время вручения премии Президента Украины для молодых ученых, пишет Освита.ua.

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Анна Новосад рассказала, что благодаря реформе высшего образования, университеты, которые имеют мощные научные ресурсы, получат больше финансирования от государства.

Я вижу ученых Днепровской политехники, которые сегодня тоже получают награду. В этом году ваш университет получил дополнительно 24,3 млн грн общего финансирования. При этом 12 млн гривен – это сугубо ваше достижение, ведь их университет получил именно за уровень научных исследований учреждения,

– сказала чиновница.

Также в ближайшее время должна начаться реформа и в Национальной академии наук и отраслевых академиях, которые сегодня являются самоуправляющимися.



Анна Новосад посетила вручение премий для молодых ученых / фото: Официальный сайт президента Украины

Реформа должна коснуться также НАН и отраслевых академий – это уже перезревшее решение,

– сказала Анна Новосад.

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Сколько в Украине всего ученых?

Всего в Украине работают более 300 тысяч научных работников.