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Новосад анонсувала реформу Національної академії наук

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Міністерка розповіла про реформу науки / МОН

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад розповіла, що українська наука фінансується за залишковим принципом і це необхідно змінити. Реформа наукової сфери повинна торкнутися галузевих академій та Національної академії наук.

Зміни в галузі науки очільниця відомства анонсувала під час вручення премії Президента України для молодих вчених, пише Освіта.ua.

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Ганна Новосад розповіла, що завдяки реформі вищої освіти, університети, які мають потужні наукові ресурси, отримають більше фінансування від держави.

Я бачу науковців Дніпровської політехніки, які сьогодні теж отримують нагороду. Цьогоріч ваш університет отримав додатково 24,3 млн грн загального фінансування. При цьому 12 млн гривень – це суто ваше досягнення, адже їх університет отримав саме за рівень наукових досліджень закладу,
– сказала посадовиця.

Також найближчим часом повинна розпочатись реформа і в Національній академії наук та в усіх галузевих академіях, які сьогодні є самоврядними.


Ганна Новосад відвідала вручення премій для молодих науковців / фото: Офіційний сайт президента України

Реформа має торкнутись також НАН та галузевих академій – це вже перезріле рішення,
– сказала Ганна Новосад.

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Скільки в Україні всього науковців?Загалом в Україні працюють понад 300 тисяч наукових працівників.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Гроші Президент України Ганна Новосад Наука Наука в Україні Освіта
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