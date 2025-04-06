Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідроти 42 окремої механізованої бригади з позивним "Тихас" в етері національного маратону.

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Яку тактику застосовують окупанти на півночі Харківщини

"Тихас" розповів, що на Вовчанському напрямку у Харківській області окупанти застосовують таку тактику: накопичуються в одній точці, а потім намагаються просуватися. Але цьому успішно заважають наші захисники з Сил оборони.

Шансів у них (окупантів – 24 Канал) не так і багато,

– додав військовий.

Водночас "Рон", старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42 окремої механізованої бригади, додав, що лінія оборони поблизу села Стариця у Харківській області проходить там, де була лінія бойового зіткнення ще за часів Другої світової війни.

Тобто там лишилися ще ДОТи та ДЗОТи, яким уже понад 80 років.

До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 6 квітня розповідали, що на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам'янка.