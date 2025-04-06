Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми "На**й застрелити, наказ комбата": ГУР опублікувало перехоплення розмов росіян

Як пройшла операція спецпризначенців у Харківській області

У ГУР розповіли, що операція відбулася восени 2024 року у Харківській області. Бойове завдання, яке стояло перед спецпризначенцями, – вибити російських окупантів з позицій у лісовій місцевості.

У справі брали участь воїни підрозділу "Стугна", що входить до "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Маневр штурмової групи, робота з гранатами та димовими шашками, щоб викурити окупантів з нори. У відповідь загарбники намагаються атакувати скидами з дронів та ударами з міномета,

– описали операцію у розвідці.

Як спецпризначенці провели операцію у лісистій місцевості у Харківській області / Відео ГУР МО (18+)

Зрештою нашим захисникам вдалося винести "барана", який приперся на українську землю і був знищений.