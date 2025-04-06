Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Как прошла операция спецназовцев в Харьковской области

В ГУР рассказали, что операция состоялась осенью 2024 года в Харьковской области. Боевое задание, которое стояло перед спецназовцами, – выбить российских оккупантов с позиций в лесной местности.

В деле участвовали воины подразделения "Стугна", входящего в "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины.

Манёвр штурмовой группы, работа с гранатами и дымовыми шашками, чтобы выкурить оккупантов из норы. В ответ захватчики пытаются атаковать сбросами с дронов и ударами из миномета,

– описали операцию в разведке.

Как спецназовцы провели операцию в лесистой местности в Харьковской области / Видео ГУР МО (18+)

В конце концов нашим защитникам удалось вынести "барана", который приперся на украинскую землю и был уничтожен.