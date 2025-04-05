Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Как россияне приказывают расстреливать своих

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора, в котором нервничающий командир оккупационной армии приказывает стрелять на поражение по смежному российскому подразделению.

55-ку на**й, застрелить, прямой приказ комбата, стрелять их,

– истерит военный.

Решение об "обнулении" своих принято из-за непослушания и невыполнения приказов. По словам оккупанта, через 55 бригаду "разбирают их точки". "Скажи, чтобы нах**й эти п**арасы шли", – добавляет российский командир.

Перехват разговора россиян: смотрите видео

В ГУР МО напоминают, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Кстати, Кирилл Буданов описал портрет нынешней России. Начальник ГУР прежде всего заметил, что враг ассоциируется с лицом, которое имеет низкий уровень жизни, в основном со средним образованием (а может и нет), и имеет семейные проблемы.