Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Смотрите также Наступление России весной 2025 года: в ЦПД очертили, каким оно будет
Как россияне приказывают расстреливать своих
Главное управление разведки опубликовало перехват разговора, в котором нервничающий командир оккупационной армии приказывает стрелять на поражение по смежному российскому подразделению.
55-ку на**й, застрелить, прямой приказ комбата, стрелять их,
– истерит военный.
Решение об "обнулении" своих принято из-за непослушания и невыполнения приказов. По словам оккупанта, через 55 бригаду "разбирают их точки". "Скажи, чтобы нах**й эти п**арасы шли", – добавляет российский командир.
Перехват разговора россиян: смотрите видео
В ГУР МО напоминают, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Кстати, Кирилл Буданов описал портрет нынешней России. Начальник ГУР прежде всего заметил, что враг ассоциируется с лицом, которое имеет низкий уровень жизни, в основном со средним образованием (а может и нет), и имеет семейные проблемы.