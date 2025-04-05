Буданов объясняет это тем, что жители России часто не имеют возможности заработать достаточно средств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Анне Максимчук.

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Как Буданов описал портрет России

На вопрос, с каким человеком можно сравнить Россию, начальник украинской разведки прежде всего ответил, что враг ассоциируется с лицом, которое имеет низкий уровень жизни.

Это будет человек с низким уровнем жизни, в основном, дай Бог, чтобы с полным средним образованием, но возможно и нет. Человек, у которого есть семейные проблемы,

– говорит Буданов.

Он добавляет, что мобилизация за деньги там работает и объясняет, что в России нет возможности заработать деньги. Именно поэтому россияне идут на фронт.

Ранее Буданов также сказал, стоит ли обществу знать всю правду о войне. По его мнению, сознание людей не всегда приспособлено к ее восприятию, поэтому информация должна быть дозированной.