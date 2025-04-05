Для того, чтобы проснуться, у украинцев было 11 лет, говорит он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кирилла Буданова Анне Максимчук.

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Что Буданов думает о тех, кто не хочет защищать Украину

Кирилл Буданов считает, что на "пробуждение" украинского общества было 11 лет.

На вопрос как мотивировать общество он задал контрвопрос.

А как может быть гражданин Украины, который не хочет защищать Украину?

– говорит Буданов.

Он считает, что такой человек не может считать себя гражданином и общество должно воспринимать его именно так.

Глава разведки добавил, что приложиться к победе можно не только с автоматом в руках, но и в тылу.

Но, если кто-то воспринимает это как "пусть кто-то другой делает", то он не гражданин.