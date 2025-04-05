Сейчас Буданов считает, что этого не произойдет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Анне Максимчук.

Смотрите также Буданов сделал жесткое заявление относительно граждан Украины, которые не хотят ее защищать

Какой будет Россия после окончания войны

По мнению начальника украинской разведки, Россия не будет существенно уменьшать количество своих вооруженных сил. Он объясняет, что оно нужно Кремлю, согласно его стратегии.

Буданов отмечает, что сейчас 50% всего российского военного бюджета идет на финансовые выплаты.

Доплаты бойцам, одноразовые выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он выжил до конца контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель и так далее,

– рассказывает глава ГУР.

Он добавляет, что остальные средства идут на закупку боеприпасов, а также на ремонт и обслуживание техники.

Буданов отмечает, что после завершения войны эти выплаты заканчиваются и в связи с этим Россия не будет уменьшать свою армию. А также говорит, что на развал страны-агрессора надеяться не стоит, ведь сам по себе ни один такой процесс не происходит.

Ранее Буданов также сказал, стоит ли обществу знать всю правду о войне. По его мнению, сознание людей не всегда приспособлено к ее восприятию, поэтому информация должна быть дозированной.