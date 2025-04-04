Так, американская журналистка Кэти Ливингстон сообщила в соцсети "Х" новые подробности отравления жены главы ГУР, передает 24 Канал.

Смотрите также Отравление Будановой: руководитель ГУР знает, кто за этим стоит и анонсировал ответ

У Будановой произошел рецидив

Журналистка со ссылкой на несколько источников рассказала, что Марианну Буданову в декабре 2024 года тайно доставили в США для прохождения высококвалифицированного лечения.

Марианна сначала выздоровела после лечения в 2023 году, впрочем в конце 2024 года ее состояние снова значительно ухудшилось. По, словам экспертов, это распространенный сценарий при отравлении мышьяком или ртутью.

Американские военные врачи пригласили Буданову на лечение в США, узнав об ухудшении ее состояния. В Украине возможности для лечения отравления тяжелыми металлами ограничены.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Марианна проживала вместе с мужем, Кириллом Будановым, на "Острове" - защищенном объекте для сотрудников разведки в Киеве. В прошлом месяце она впервые появилась на публике после отравления.

Напомним, что осенью Буданов рассказывал, что любит анимационные фильмы и просматривает их вместе с женой в здании ГУР.