Руководитель Центра противодействия дезинормации подтвердил, что враг действительно готовит наступательные действия на ряде направлений. По его словам, они будут иметь преимущественно пехотный характер, поскольку у противника есть значительные проблемы с количеством техники по всей протяженности фронта, передает 24 Канал.

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Какого наступления россиян следует ожидать

Подавляющее большинство вражеских сил сейчас проводят штурмы на квадроциклах, мотоциклах и обычном автотранспорте. Также захватчики движутся пехотными пешими группами. Это обусловлено тем, что ряд техники оккупантов выбит и медленно ремонтируется. Кроме того, техника обычно очень быстро выбивается дронами, которые изменили сами принципы войны. Поэтому враг обеспечивает себе быстрое перемещение малыми группами и выше упомянутыми видами транспорта.

Андрей Коваленко рассказал, что основной удар оккупанты готовят в Донецкой области. Это Лиманское, Покровское и Кураховское направления. Отвлекающие удары могут быть на Запорожье, Харьковщине и в приграничье Сумщины.

Руководитель ЦПД заметил, что сейчас на ряде направлений продолжается разведка боем. Первые усиленные атаки агрессор планирует делать уже в апреле. Главный рывок с большей интенсивностью пехотных штурмов на позициях противник планирует на май.