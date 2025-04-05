Форум завершился около 20 минут до удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Система".

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Россия цинично врет о целях удара в Кривом Роге

Минобороны России в очередной раз распространило фейк, заявив о якобы совещании украинских военных в ресторане Кривого Рога, пытаясь оправдать очередное военное преступление. На самом деле 4 апреля в заведении "Магеллан" (также известный как RosaMarine) проходил форум бьюти-бизнеса Golden Snitch и празднование дня рождения.

О проведении форума было сообщено еще 24 февраля в Telegram-канале объединения "Союз бизнеса Кривого Рога" и в местных пабликах. По словам представителя ассоциации, мероприятие длилось около четырех часов, а основная часть гостей уехала примерно за 20 минут до атаки.

Оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" в 18:49. Один из участников форума рассказал, что покинул ресторан лишь за несколько минут до взрыва. По его словам, пострадали две девушки, которые участвовали в форуме, одна из них жила неподалеку.

Параллельно в заведении проходил день рождения, на котором присутствовала молодежь и дети. Удар пришелся не непосредственно по зданию, а между жилыми домами. Многие погибшие находились на детской площадке рядом с рестораном.

Добавим, председатель Совета безопасности города Александр Вилкул сообщил, что россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой с кассетными боеприпасами. По его словам, "Искандер" взорвался в воздухе, это было нужно врагу для того, чтобы пострадало как можно больше людей.