Форум завершився близько 20 хвилин до удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Система".

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Росія цинічно бреше про цілі удару у Кривому Розі

Міноборони Росії вчергове поширило фейк, заявивши про нібито нараду українських військових у ресторані Кривого Рогу, намагаючись виправдати черговий воєнний злочин. Насправді ж 4 квітня в закладі "Магеллан" (також відомий як RosaMarine) проходив форум б’юті-бізнесу Golden Snitch та святкування дня народження.

Про проведення форуму було повідомлено ще 24 лютого в Telegram-каналі об'єднання "Союз бізнесу Кривого Рогу" і в місцевих пабліках. За словами представника асоціації, захід тривав близько чотирьох годин, а основна частина гостей поїхала приблизно за 20 хвилин до атаки.

Окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" о 18:49. Один з учасників форуму розповів, що залишив ресторан лише за кілька хвилин до вибуху. За його словами, постраждали дві дівчини, які брали участь у форумі, одна з них жила неподалік.

Паралельно в закладі проходив день народження, на якому були присутні молодь і діти. Удар прийшовся не безпосередньо по будівлі, а між житловими будинками. Багато загиблих перебували на дитячому майданчику поруч із рестораном.

Додамо, голова Ради безпеки міста Олександр Вілкул повідомив, що росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою з касетними боєприпасами. За його словами, "Іскандер" вибухнув у повітрі, це було потрібно ворогові для того, аби постраждало якомога більше людей.