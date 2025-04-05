Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради безпеки міста Олександра Вілкула.

Дивіться також Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня

Вілкул розповів деталі про ракетний удар

Вілкул повідомив, що росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою з касетними боєприпасами. За його словами, "Іскандер" вибухнув у повітрі, це було постраждало якомога більше людей.

Черговий терористичний акт. Балістика в центр житлового мікрорайону, поряд із дитячим майданчиком… Ракета вибухнула у повітрі – спеціально щоб більше постраждало людей,

– наголосив Вілкул.

Він також пояснив, що такий тип ракет оснащений повітряним підривником. Вілкул додав, що росіяни цинічно вдарили по центру житлового масиву поруч з дитячим майданчиком.

Так, Вілкул наголосив, що усі діти, які загинули унаслідок ракетного удару, були на або біля дитячого майданчику. Серед поранених також є діти, двоє з них у важкому стані.

Раніше у Генштабі ЗСУ наголосили, що балістична касетна ракета "Іскандер-М", якою вдарила Росія по житловому району, розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Відтак, окупанти свідомо йшли на воєнний злочин проти цивільного населення.