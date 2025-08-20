На землях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини і Криму народилися й виросли люди, котрі стали гідними доньками і синами своєї держави. Більше про таких постатей розкаже 24 Канал з посиланням на журнал Elle.

Які діячі народилися на території, яка зараз окупована?

Селище Чаплинка, Херсонська область



На лівобережжі Херсонської області народився письменник і драматург, представник Розстріляного Відродження – Микола Куліш. Він був автором низки п'єс, серед яких всіма знана "Мина Мазайло".

За мотивами його п'єс Лесь Курбас ставив вистави з театром "Березіль". Курбас і Куліш загинули разом у Сандармоху в листопаді 1937 року.

Місто Мелітополь, Запорізька область



У Мелітополі, який з 2022 року перебуває в окупації, свого часу народився один з головних ідеологів українського націоналізму – Дмитро Донцов. Він же був першим керівником Союзу визволення України.

Місто Керч, Автономна Республіка Крим



У прекрасному місті на березі Керченської протоки, де не було жодних російських мостів, народився і виріс Іван Липа – письменник та співзасновник таємного братства "Тарасівців". У часи визвольних змагань він був міністром віросповідань УНР.

Місто Дебальцеве, Донецька область



Місто на Донеччині, яке окуповане з 2015 року, свого часу подарувало нам автора рядків "Любіть Україну, як сонце любіть" Володимира Сосюру. Під час української революції був у складі армії УНР, під час радянської окупації був звинувачений в буржуазному націоналізмі, однак йому вдалося уникнути розстрілу.

Місто Донецьк, Донецька область



У місто, життя в якому росіяни руйнують з 2014 року, свого часу переїхали батьки Василя Стуса, коли поетові було лише 2 роки. Попри утиски української мови, попри всі намагання зламати його, Стус виріс борцем за українську ідентичність та справедливість, став одним із найвідоміших українських дисидентів.

У Донецьку також народилася письменниця та художниця, роботи якої проходили в країнах Європи та далеко за океаном в Північній і Південній Америках. Мова йде про Емму Андієвську.

Село Половинкине, Луганська область



Село поблизу Старобільська на Луганщині подарувало Україні Івана та Надію Світличних. Іван Світличний – поет-шістдесятник та літературний критик. Його молодша сестра Надія Світлична була правозахисницею, журналісткою та публіцисткою. Вона була редакторкою та укладачкою "Вісника репресій в Україні".

Село Миколаївка, Донецька область



У мальовничому селі на Донеччині, яке окупувала Росія після початку повномасштабного вторгнення, народився і виріс Іван Дзюба – дисидент, автор праці "Інтернаціоналізм чи русифікація", учасник протесту в кінотеатрі "Україна" на прем'єрі фільму "Тіні забутих предків". Дзюба помер 22 лютого 2022 року, його поховали в перший день повномасштабного вторгнення.

Село Новоолександрівка, Донецька область



Кілька місяців тому росіяни окупували Новоолександрівку – село, де народився та виріс Анатолій Лупиніс – дисидент засновник і член Української національної асамблеї — Української народної самооборони (УНА-УНСО).

Село Юріївка, Луганська область



Ще у 2014 році загарбники окупували село Юр'ївка (зараз перейменоване на Юріївка) на Луганщині, де народився і виріс Микола Руденко – письменник, правозахисник і засновник Української Гельсінської Групи.

Село Адріанопіль, Луганська область



Ще у 2014 році росіяни окупували рідне село Василя Голобородька – поета-шістдесятника і лавреата Шевченківської премії, твори якого перекладені на 15 мов світу.

Місто Старобільськ, Луганська область



Місто Старобільськ подарувало Україні одного з найвідоміших сучасних авторів – поета, письменника та співака Сергія Жадана. Його рідний дім в окупації з 2022 року.

І це лише невеликий перелік тих, хто доводить, що території, котрі росіяни проголошують "своїми" є українськими не тільки за документами, але й по духу.