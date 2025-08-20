На землях Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины и Крыма родились и выросли люди, которые стали достойными дочерьми и сыновьями своего государства. Больше о таких фигурах расскажет 24 Канал со ссылкой на журнал Elle.

Какие деятели родились на территории, которая сейчас оккупирована?

Поселок Чаплинка, Херсонская область



На левобережье Херсонской области родился писатель и драматург, представитель Расстрелянного Возрождения – Николай Кулиш. Он был автором ряда пьес, среди которых всеми известная "Мина Мазайло".

По мотивам его пьес Лесь Курбас ставил спектакли с театром "Березиль". Курбас и Кулиш погибли вместе в Сандармохе в ноябре 1937 года.

Город Мелитополь, Запорожская область



В Мелитополе, который с 2022 года находится в оккупации, в свое время родился один из главных идеологов украинского национализма – Дмитрий Донцов. Он же был первым руководителем Союза освобождения Украины.

Город Керчь, Автономная Республика Крым



В прекрасном городе на берегу Керченского пролива, где не было никаких российских мостов, родился и вырос Иван Липа – писатель и соучредитель тайного братства "Тарасовцев". Во времена освободительной борьбы он был министром вероисповеданий УНР.

Город Дебальцево, Донецкая область



Город в Донецкой области, который оккупирован с 2015 года, в свое время подарил нам автора строк "Любите Украину, как солнце любите" Владимира Сосюру. Во время украинской революции был в составе армии УНР, во время советской оккупации был обвинен в буржуазном национализме, однако ему удалось избежать расстрела.

Город Донецк, Донецкая область



В город, жизнь в котором россияне разрушают с 2014 года, в свое время переехали родители Василия Стуса, когда поэту было всего 2 года. Несмотря на притеснения украинского языка, несмотря на все попытки сломать его, Стус вырос борцом за украинскую идентичность и справедливость, стал одним из самых известных украинских диссидентов.

В Донецке также родилась писательница и художница, работы которой проходили в странах Европы и далеко за океаном в Северной и Южной Америках. Речь идет о Эмме Андиевской.

Село Половинкино, Луганская область



Село вблизи Старобельска на Луганщине подарило Украине Ивана и Надежду Светличных. Иван Светличный – поэт-шестидесятник и литературный критик. Его младшая сестра Надежда Светличная была правозащитницей, журналисткой и публицисткой. Она была редактором и составителем "Вестника репрессий в Украине".

Село Николаевка, Донецкая область



В живописном селе в Донецкой области, которое оккупировала Россия после начала полномасштабного вторжения, родился и вырос Иван Дзюба – диссидент, автор труда "Интернационализм или русификация", участник протеста в кинотеатре "Украина" на премьере фильма "Тени забытых предков". Дзюба умер 22 февраля 2022 года, его похоронили в первый день полномасштабного вторжения.

Село Новоалександровка, Донецкая область



Несколько месяцев назад россияне оккупировали Новоалександровку – село, где родился и вырос Анатолий Лупинис – диссидент основатель и член Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО).

Село Юрьевка, Луганская область



Еще в 2014 году захватчики оккупировали село Юрьевка (сейчас переименовано в Юрьевка) на Луганщине, где родился и вырос Николай Руденко – писатель, правозащитник и основатель Украинской Хельсинской Группы.

Село Адрианополь, Луганская область



Еще в 2014 году россияне оккупировали родное село Василия Голобородько – поэта-шестидесятника и лауреата Шевченковской премии, произведения которого переведены на 15 языков мира.

Город Старобельск, Луганская область



Город Старобельск подарил Украине одного из самых известных современных авторов – поэта, писателя и певца Сергея Жадана. Его родной дом в оккупации с 2022 года.

И это лишь небольшой перечень тех, кто доказывает, что территории, которые россияне провозглашают "своими" являются украинскими не только по документам, но и по духу.