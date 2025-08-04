Подробностями Жадан поделился в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "В постели".

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Сергей Жадан рассказал, что его сын сейчас учится на аспирантуре. Парень уже достиг мобилизационного возраста. Писатель поделился, что поддержит Ивана, если тот примет решение присоединиться к армии.

Если он захочет (мобилизоваться – Show 24), то я его, конечно, в этом поддержу. Он сейчас учится на аспирантуре. Если захочет, я, чем смогу, поддержу,

– сказал Жадан.

Ранее Сергей Жадан рассказал, чем занимается в армии. Он служит в бригаде НГУ "Хартия".

Военнослужащий также рассказал, чем занимается его дочь Мария. Жадан назвал ее в честь своей бабушки, которая его воспитывала. Сейчас девочка живет в Киеве и учится в школе.

Она очень творческий ребенок. Она любит петь, танцевать, занимается вокалом. Когда у нас есть возможность, она с нами выходит на сцену. Иногда с нами поет,

– поделился писатель.

Интервью с Сергеем Жаданом: смотрите видео онлайн

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