Несмотря на то, что сейчас о городе говорят только в сводках о ситуации на фронте, он имеет богатую историю. Больше о ней расскажет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Какие названия менял Торецк?

Поселения на месте современного Торецка возникли еще в XVIII веке, однако официально считается, что село Щербиновка появилось в 1806 году. И это название населенный пункт имел 130 лет.

Однако во времена советской оккупации Щербиновке в 1936 году предоставили статус города и переименовали в Дзержинск – в честь Феликса Дзержинского. Речь идет о создателе и руководителе репрессивных органов советской оккупационной власти. В его честь были названы два города в Украине. Кроме Дзержинска в Донецкой области был еще Днепродзержинск на Днепропетровщине. Сейчас это город Каменское.

В 2016 году в рамках декоммунизации город Дзержинск подпадал под переименование. Новое название для населенного пункта выбрали Торецк. Оно происходит от названия реки Казенный Торец, что течет возле города.

В 2014 году город более 3 месяцев был оккупированным. После освобождения город стал прифронтовым и был таким вплоть до 2024 года. С 2022 года россияне обстреливали город, а через 2 года пошли в наступление. Сейчас большая часть Торецка оккупирована, север города в серой зоне. Из-за боевых действий он почти полностью разрушен. Когда-то Торецк был домом для 70 тысяч человек.