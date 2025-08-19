Попри те, що зараз про місто говорять лише у зведеннях щодо ситуації на фронті, воно має багату історію. Більше про неї розповість 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Які назви змінював Торецьк?

Поселення на місці сучасного Торецька виникли ще у XVIII столітті, проте офіційно вважається, що село Щербинівка з'явилося у 1806 році. І цю назву населений пункт мав 130 років.

Однак в часи радянської окупації Щербинівці у 1936 році надали статус міста й перейменували на Дзержинськ – на честь Фелікса Дзержинського. Мова йде про творця й очільника репресивних органів радянської окупаційної влади. На його честь були названі два міста в Україні. Крім Дзержинська на Донеччині був ще Дніпродзержинськ на Дніпропетровщині. Зараз це місто Кам'янське.

У 2016 році в межах декомунізації місто Дзержинськ підпадало під перейменування. Нову назву для населеного пункту обрали Торецьк. Вона походить від назви річки Казенний Торець, що тече біля міста.

У 2014 році місто понад 3 місяці було окупованим. Після звільнення місто стало прифронтовим і було таким аж до 2024 року. З 2022 року росіяни обстрілювали місто, а через 2 роки пішли у наступ. Зараз більша частина Торецька окупована, північ міста у сірій зоні. Через бойові дії воно майже повністю зруйноване. Колись Торецьк був домівкою для 70 тисяч людей.