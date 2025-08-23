23 августа в Украине отмечают День флага, однако эта дата памятна не только этим. Также в этот день впервые награждали Героев Украины.

Среди украинских поэтов и писателей есть те, кто получил это звание. В частности, Василий Стус, пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Кто из поэтов и писателей имеет звание Героя Украины?

Василий Стус получил награду посмертно. Ему ее предоставил бывший президент Украины Виктор Ющенко.



Василий Стус награжден посмертно / Фото из открытых источников

Также награду получил Дмитрий Павлычко. Выдающийся поэт, переводчик, политик и общественный деятель. Получил звание Герой Украины (с вручением ордена Государства) 27 сентября 2004 года "за личный вклад в развитие украинской литературы, создание вершинных образцов поэтического слова, плодотворную государственную и политическую деятельность".

Также награду имеет Роман Иваничук – известный украинский прозаик и общественный деятель. Звание Герой Украины получил 16 января 2009 года "за самоотверженное служение Украине, значительный личный вклад в духовное возрождение государства, плодотворную литературную и общественную деятельность".

Кроме этого, звание Героя Украины также имеют Юрий Мушкетик, Юрий Рыбчинский, Борис Олейник и другие.

К слову, на оккупированных сейчас территориях Украины родились выдающиеся деятели, такие как Николай Кулиш, Дмитрий Донцов, Иван Липа, Владимир Сосюра, Василий Стус, Эмма Андиевская, Иван и Надежда Светличные, Иван Дзюба, Анатолий Лупинис, Николай Руденко, Василий Голобородько, Сергей Жадан.

Эти личности стали знаковыми фигурами в украинской культуре, политике и правозащите, подтверждая украинскую идентичность оккупированных территорий.