Сын украинского гетмана был желанным гостем в доме Гете: почему его принимали с почестями
- Сын украинского гетмана Филиппа Орлика, Григорий Орлик, был генералом французской армии и знаком с Иоганном Гете.
- Гете имел связи с Украиной, включая переписку с Иваном Орлаем и избрание почетным членом Совета Харьковского университета.
28 августа мир отмечает 276-ю годовщину со дня рождения великого немецкого писателя, автора легендарного "Фауста" Иоганна Вольфганга фон Гете. Однако мало кто знает о его связи с Украиной.
В частности в доме Гете бывал сын выдающегося украинского гетмана, а писатель посвятил ему одно из своих произведений. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на UAHistory.
Откуда Гете знал сына украинского гетмана?
Мало кто знает, однако сын украинского гетмана Филиппа Орлика, который является автором первой в истории Конституции, построил военную карьеру во Франции. Григорий, он же Григорий, Орлик, был генералом французской королевской армии и внес большой вклад в победу Франции в Семилетней войне.
Григорий Орлик / Архивное изображение
В 1757 году в ходе боевых действий генерал Орлик поселился в городе Франфуркт-на-Майне в доме императорского советника Иоахима Гаспара Гете – отца известного писателя. Автору "Фауста" тогда было только 8 лет, однако фигура Орлика изрядно поразила его. Позже, как говорят исследователи, Гете написал рассказ о подвигах Орлика, который не дожил до конца войны и умер после тяжелого ранения. К слову, крестным отцом Григора Орлика был сам Иван Мазепа.
На этом связи Гете с Украиной не заканчивались. Например, он поддерживал переписку с медиком и писателем Иваном Орлаем, родом из Закарпатья.
Иоганн Вольфганг фон Гете / Архивное изображение
А в 1827 году Иоганн Вольфганг фон Гете был избран почетным членом Совета Харьковского университета. В том же году на украинский язык было впервые переведено его произведение. Петр Гулак-Артемовский перевел на украинский язык балладу "Рыбак".