Мир приближается к "красной линии": генсек ООН предупредил о неизбежной климатической катастрофе

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир оказался на грани климатической катастрофы. Он назвал превышение глобальной температуры на 1,5 градуса по Цельсию "красной линией для человечества" и призвал лидеров к немедленным действиям.

Чем опасно глобальное повышение температуры?

Гутерреш завил, что даже незначительное повышение температуры приводит к росту голода, переселения и потерь, прежде всего среди тех, кто меньше всего ответственен за климатический кризис. По его словам, это может вызвать необратимые изменения в экосистемах, поставить миллиарды людей в невыносимые условия жизни и усилить угрозы миру и безопасности.

Он назвал неспособность остановить глобальное потепление "моральным поражением и смертельной небрежностью". По его словам, каждый новый год становится все теплее, что будет ударять по мировой экономике, углублять неравенство и больше всего вредить странам, развивающихся, даже несмотря на то, что именно они меньше всего вызвали климатический кризис.

После десятилетий возражений и проволочек наука теперь говорит нам, что временное превышение предела в 1,5 градуса по Цельсию – начиная не позднее начала 2030-х годов – является неизбежным,

– подчеркнул генсек.

Он подчеркнул, что нужна радикальная смена подходов, чтобы ограничить масштабы и продолжительность этого превышения и как можно скорее его уменьшить. Даже кратковременное превышение этого предела, по его словам, приведет к значительно большим разрушениям и затратам для всех государств.

Кто поддержал Гутерреша?

Позицию Гутерреша поддержала глава Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло, которая отметила, что выбросы парниковых газов сейчас являются самыми высокими за последние 800 тысяч лет.

С января по август этого года средняя температура Земли была примерно на 1,42 градуса по Цельсию выше индустриального уровня, а температура океанов также достигла рекордных значений, что наносит длительный вред морским экосистемам и экономике,

– заявила Сауло.

Гутерреш отметил, что предел в 1,5 градуса по Цельсию остается "красной линией для человечества", и призвал к резкому сокращению выбросов, ускоренного отказа от ископаемого топлива и усиления защиты лесов и океанов.

Он также обратил внимание на рост инвестиций в возобновляемые источники энергии, которые уже превышают вложения в ископаемое топливо на 800 миллиардов долларов.

Гутерреш отметил, что "чистая энергия побеждает по цене, производительностью и потенциалом", но она требует "политической смелости".

Длительные выбросы парниковых газов могут вызвать повышение уровня моря, что представляет угрозу для прибрежных городов. Об этом говорится в исследовании ученых канадского Университета Макгилла.

Ученые выяснили, что наиболее уязвимыми к затоплению являются населенные пункты в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке, а также в Африке. Они подсчитали, что из 840 миллионов зданий, расположенных в исследуемых регионах, около 136 миллионов могут пострадать в случае поднятия уровня моря на 20 метров до 2100 года.

Результаты исследования свидетельствуют, что даже при самом оптимистичном сценарии последствия изменения климата для прибрежных территорий останутся масштабными.

"Повышение уровня моря – это медленное, но необратимое следствие потепления, которое продлится веками", – отметила профессор Наталья Гомес, одна из соавторов исследования.

