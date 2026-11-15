Год Огненной Козы 2027: какие цвета не стоит надевать, чтобы не отпугнуть удачу

В 2027 году по восточному календарю наступит год Красной Огненной Козы. Считается, что символ года имеет свои предпочтения в отношении цветов, поэтому некоторые оттенки могут быть нежелательными для праздничного образа.

Особое внимание стоит обратить на цвета, которые в китайской традиции связывают с конфликтом стихий и избыточной энергией, пишет chine.in.

Какие цвета не любит Огненная Коза

Согласно восточной астрологии, 2027 год пройдет под знаком Огненной Козы. Его главной стихией будет Огонь, поэтому особенно нежелательными считаются оттенки, которые символически связывают с противоположной стихией – Водой.

Прежде всего речь идет о таких цветах:

Черный – ассоциируется с водой, которая символически тушит огонь. В восточной традиции этот цвет связывают с холодом и сдержанностью.

Темно-синий – также относится к водной палитре. Считается, что он может ослаблять энергию года.

Холодный серый – его связывают с металлом, который в некоторых трактовках не поддерживает стихию Огня.

Неоновые оттенки – слишком яркие и резкие цвета не соответствуют мягкой и спокойной символике Козы.

В то же время эти рекомендации не являются строгими правилами. В разных школах китайской астрологии перечень нежелательных цветов отличается, а их значение зависит от конкретной системы толкования.

Какие цвета принесут удачу в год Огненной Козы

Для праздничного образа и оформления дома рекомендуется выбирать теплые оттенки, которые символически соответствуют стихиям Огня и Земли. Они ассоциируются с энергией, уютом, благополучием и гармонией.

Среди благоприятных цветов:

Красный – главный цвет года, символизирующий Огонь, силу, защиту и жизненную энергию.

Оранжевый – ассоциируется с радостью, творчеством и позитивными изменениями.

Золотой – символизирует достаток, благополучие и процветание.

Теракотовый – теплый землистый оттенок, который ассоциируется со стабильностью и спокойствием.

Желтый и охристый – символизируют тепло, достаток и уверенность.

Фиолетовый – в некоторых трактовках относится к цветам Огня и ассоциируется с мудростью и развитием.

Не обязательно одеваться в один цвет с ног до головы. Достаточно добавить в образ несколько теплых акцентов: красный аксессуар, золотые украшения или терракотовые детали. Также можно сочетать несколько оттенков между собой, ориентируясь на свой собственный стиль.