Из-за войны, которую начала против нас Россия, в Украине продолжаются процессы по деколонизации и декоммунизации. Имена отдельных деятелей исчезают с улиц, а памятники – с площадей. Однако есть те личности, по которым продолжались дискуссии.

И, кажется, они исчерпаны.

Что в УИНП говорят о противоречивых лицах?

Украинский институт национальной памяти создал два списка – в одном перечень лиц, которые являются символами российского империализма, другой же учитывает людей, которые такими символами не являются.

Во втором списке есть 51 имя и, как отмечают в УИНП, этот перечень будут дополнять.

Перечень не является исчерпывающим и будет дополняться с учетом профессиональных выводов Экспертной комиссии, выводов, разъяснений и рекомендаций Украинского института национальной памяти, предоставленных в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" и Закона Украины "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа",

В этом перечне есть, в частности, такие имена:

Иван Айвазовский;

Николай Аркас;

Карл Брюллов;

Николай Гоголь;

Василий Каразин;

Ланжерон;

Илья Мечников;

Николай Некрасов;

Иван Павлов;

Эммануил Ришелье;

Илья Репин;

Антон Чехов.

Полный список деятелей, которые не являются символами российского империализма согласно выводам УИНП

Илья Репин или Рипин?

Серьезная дискуссия идет вокруг имени автора легендарной картины "Запорожцы пишут письмо", который известен как Илья Репин. Однако сейчас все больше набирает обороты вариант Илья Рипин.

В то же время поэт Валерий Герасимчук является одним из противников такой "украинизации" фамилии художника и аргументирует это тем, что на латыни фамилия художника пишется как Repin. То есть, по его мнению, лучший вариант фамилии будет Репин.

Однако во Львове улицу, названную в честь художника переименовали. Вместо Ильи Репина она теперь носит имя Ильи Репина.

Почему в Украине не могут завершить процесс декоммунизации?