Большинство не замечает правильного решения: переместите одну спичку и исправьте уравнение

В сети набирает популярность головоломка со спичками, которая заставляет пользователей проверить свою внимательность и математические способности. На первый взгляд, задача кажется довольно простой, однако найти правильное решение может не каждый.

Подобные задачи заставляют не только вспомнить основные математические правила, но и внимательно присмотреться к деталям. 24 Канал предлагает попробовать справиться с этим испытанием и выяснить, удастся ли исправить неверное уравнение, переместив всего одну спичку.

Какую задачу нужно выполнить в головоломке со спичками

На изображении мы видим математическое выражение 6 + 47 = 9, составленное из 23 спичек. Очевидно, что в таком виде уравнение неверно. Ваша задача – найти одну спичку, которую нужно переместить, чтобы получить математически правильное выражение.

Головоломка со спичками / Фото MAARIV

Не спешите сразу смотреть на ответ. Внимательно рассмотрите каждую цифру и подумайте, как ее можно изменить с помощью всего одной спички. При этом помните, что правильное решение может быть не таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Решение головоломки

Если вам не удалось самостоятельно справиться с задачей, не расстраивайтесь. Решение заключается в том, чтобы изменить цифру 7 в исходном уравнении.

Для этого нужно взять верхнюю горизонтальную спичку из семерки. Таким образом, цифра 7 превратится в 1. Перемещенную спичку необходимо положить горизонтально между цифрами 4 и 1, образовав знак минус.

Решение / Фото MAARIV

В результате вместо неправильного выражения 6 + 47 = 9 получим правильное уравнение: 6 + 4 - 1 = 9.