"Город" Пидмогильного из-за россиян издали в необычном формате: как выглядит эта книга

Несмотря на полномасштабную войну, украинское книгопечатание продолжает развиваться и радовать украинцев новинками. И это происходит даже под обстрелами.

Издательство "Основы" представили новый тираж иллюстрированного издания романа "Город" Валерьяна Пидмогильного, однако в необычном варианте. В чем заключается необычность – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео книжного блогера Букнутая.

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Что изменилось в издании "Города"

Впервые иллюстрированное издание "Города" увидело свет в 2017 году, его печатали в типографии "Фактор Друк" в городе Харьков. В 2024 году издательство "Основы" решило выдать еще один тираж. Однако в мае россияне нанесли ракетный удар по типографии, из-за чего погибли 7 работников и тысячи книг были уничтожены. Пострадала и сама типография, однако за несколько месяцев она смогла восстановить свою работу.

"Основы" решили таки печатать книгу в "Фактор Друк", однако последствия ракетного удара все дали о себе знать. Поэтому новый тираж книги вышел без корешка, зато видно, как сшита книга.

Как выглядит новый тираж "Города": смотрите видео

Интересно, что несмотря на отсутствие корешка книга все же прочная. Блогерша отмечает, что довольно необычно разворачивать книгу, ведь есть страх, что она может "развалиться", однако страх напрасен.