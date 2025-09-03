Мы привыкли считать, что источником всех загрязнений в мире является исключительно деятельность человека. Однако, как оказалось, это не совсем так.

Команда ученых из Университета Мэриленда провела исследование о влиянии молний на качество воздуха и результаты действительно впечатляют. Что удалось выяснить ученым – 24 Канал расскажет со ссылкой на Interesting Engineering.

Как молнии влияют на экологию?

Команда ученых использовала спутник TEMPO NASA для своего исследования. Его для этого перевели в высокочастотный режим, чтобы он предоставлял снимки каждые 10 минут. С помощью этого спутника ученые отслеживали грозы на востоке США в июне 2025 года.

Один из участников исследования, профессор Кеннет Пикеринг, отметил, что поскольку грозы быстро возникают и исчезают, детализация в виде снимков с частотой 10 минут – бесценны в этой работе.



Ученые изучали молнии в июне 2025 года / Фото Pexels

Данные TEMPO соединили с геостационарными наблюдениями. Это позволило подсчитать количество вспышек молний и производимого ими диоксида азота. Ведь высокая температура молний буквально "разламывает" молекулы азота и кислорода. Как результат – образуется диоксид азота, который обычно выбрасывают в воздух автомобили, загрязняющие атмосферу.

Ученые обнаружили, что 15% всех выбросов диоксида углерода в атмосфере появились из-за молний. Однако не стоит считать, что это загрязнение воздуха, ведь этот газ образуется в верхних слоях атмосферы и способствует образованию озона, который в свою очередь защищает нашу планету от солнечного излучения.



Молнии способствуют образованию озонового слоя / Фото Pexels

В то же время вспышка молнии вызывает образование гидроксильных радикалов, которые разрушают метан и другие газы, загрязняющие воздух. То есть молнии не только вызывают выброс диоксида азота, но и помогают убирать вредные газы из воздуха.

Какой способ очистки воздуха придумали в Китае?

Для многих стран борьба с загрязнением воздуха сейчас является приоритетной, однако иногда страны прибегают к нестандартным решениям. Например китайские ученые предлагают превращать углекислый газ, который является основным загрязнителем воздуха, на метанол, а из него делать сахарозу, то есть сахар.

Такая технология помогает решить сразу две проблемы – очистки воздуха и недостаток ресурсов. Для получения сахара не обязательно выращивать свеклу. Однако ученые ищут на что еще можно превращать загрязнители воздуха.