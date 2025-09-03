Ми звикли вважати, що джерелом усіх забруднень у світі є виключно діяльність людини. Проте, як виявилося, це не зовсім так.

Команда науковців з Університету Меріленду провела дослідження щодо впливу блискавок на якість повітря і результати справді вражають. Що вдалося з'ясувати вченим – 24 Канал розповість з посиланням на Interesting Engineering.

Як блискавки впливають на екологію?

Команда вчених використала супутник TEMPO NASA для свого дослідження. Його для цього перевели у високочастотний режим, щоб він надавав знімки кожні 10 хвилин. За допомогою цього супутника науковці відстежували грози на сході США у червні 2025 року.

Один з учасників дослідження, професор Кеннет Пікерінг, зазначив, що оскільки грози швидко виникають і зникають, деталізація у вигляді знімків з частотою 10 хвилин – безцінні у цій роботі.



Вчені вивчали блискавки у червні 2025 року / Фото Pexels

Дані TEMPO поєднали з геостаціонарними спостереженнями. Це дозволило підрахувати кількість спалахів блискавок та виробленого ними діоксиду азоту. Адже висока температура блискавок буквально "розламує" молекули азоту й кисню. Як результат – утворюється діоксид азоту, який зазвичай викидають у повітря автомобілі, що забруднюють атмосферу.

Вчені виявили, що 15% усіх викидів діоксиду вуглецю в атмосфері з'явилися через блискавки. Проте не варто вважати, що це забруднення повітря, адже цей газ утворюється у верхніх шарах атмосфери та сприяє утворенню озону, який своєю чергою захищає нашу планету від сонячного випромінювання.



Блискавки сприяють утворенню озонового шару / Фото Pexels

Водночас спалах блискавки спричиняє утворення гідроксильних радикалів, які руйнують метан та інші гази, що забруднюють повітря. Тобто блискавки не тільки спричиняють викид діоксиду азоту, але й допомагають прибирати шкідливі гази з повітря.

Який спосіб очищення повітря вигадали в Китаї?

Для багатьох країн боротьба із забрудненням повітря зараз є пріоритетною, проте іноді країни вдаються до нестандартних рішень. Наприклад китайські вчені пропонують перетворювати вуглекислий газ, який є основним забрудником повітря, на метанол, а з нього робити сахарозу, тобто цукор.

Така технологія допомагає вирішити одразу дві проблеми – очищення повітря та нестачу ресурсів. Для отримання цукру не обов'язково вирощувати буряк. Однак вчені шукають на що ще можна перетворювати забрудники повітря.