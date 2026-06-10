Большинство украинцев ошибаются: почему Грушевский не был первым президентом Украины

Михаила Грушевского часто называют первым президентом Украины. Однако исторические документы не подтверждают, что он когда-либо занимал такую должность.

О том, почему возник миф, что Грушевский был первым президентом Украины, рассказывает Украинский институт национальной памяти.

Смотрите также На территории России существовала Зеленая Украина: как украинцы создали свой край на Дальнем Востоке

Был ли Грушевский первым президентом Украины?

Историки отмечают, что в Конституции УНР, принятой 29 апреля 1918 года, должность президента не упоминается. Также неизвестно ни одного акта, который бы Грушевский подписывал как президент Украинской Народной Республики. Официально с марта 1917 года до 29 апреля 1918 года он занимал должность Председателя Центральной Рады УНР.

Конституция УНР провозгласила Украину суверенным парламентским государством. Высшим органом власти должно было стать Всенародное Собрание, а Грушевского избрали их Председателем.

Михаил Грушевский / Архивное фото

Первые упоминания о Грушевском как президенте появились в украинской диаспоре и распространились через публикации в газетах. Известно также, что он пользовался визиткой с надписью на французском языке "President du Parlament D'Ukraine", что переводится как "президент парламента Украины", а впоследствии подписывался как "бывший президент Украинской Центральной Рады".

Ни одна Конституция Украинской Революции, ни Центральной Рады, ни Трудового Конгресса не имеют в себе такого института, ни такого названия,

– отмечал Владимир Винниченко.

По его словам, Грушевского иногда называли президентом, но это название не было официальным.