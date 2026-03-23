Без потерь пленили 620 венгерских солдат и создали государство: 4 факта о Гуцульской республике

Гуцульщина – это не только яркий регион с самобытной культурой, но и территория с собственной историей создания государства и борьбы. В ХХ веке здесь происходили события, которые до сих пор остаются малоизвестными широкой общественности.

На Гуцульщине не только провозглашали единство с Украиной, но и создали собственную республику, рассказывает Украинский институт национальной памяти.

Воссоединение с Украиной провозгласили еще в ноябре 1918 года

8 ноября 1918 года на многолюдном вече в Ясине и окрестных селах провозгласили воссоединение закарпатской Гуцульщины с Украиной. Тогда же избрали Гуцульскую Народную Раду из 42 депутатов во главе с Степаном Клочураком.

Я уверен, что между членами Совета не будет спора, что у всех нас есть только одна цель, одна цель – соединение со своими кровными братьями-украинцами, соединиться с Украиной,

– заявил во время выступления Клочурак.

Степан Клочурак

Без потерь захватили 620 солдат венгерского батальона

В ночь на 7 января 1919 года, в канун Рождества по юлианскому календарю, небольшой отряд из 109 человек (86 гуцулов и 23 старшины и воины-добровольцы Украинской Галицкой армии) под руководством Степана Клочурака и его соратников – братьев Дмитрия, Ивана и Василия Климпуша, Юрия Кабалюка, Дмитрия Нимчука, Николая Саботюка – захватил венгерский жандармский батальон (620 военных во главе с полковником и четырьмя офицерами).

Участники гуцульского восстания и освободительного похода на Сигит

Была взята под контроль железнодорожная станция, почта, все правительственные учреждения и оборвано телефонное сообщение с Раховом.

Полноценное государство было создано за считанные часы

8 января 1919 года на общем собрании жителей Ясини и округа восстановили Гуцульскую Народную Раду, которая в тот же день провела первое заседание и провозгласила независимую Гуцульскую республику.

Республика сразу создала временный парламент из 42 делегатов и правительство из 30 человек. В обращении к населению Закарпатья призвали к вооруженному сопротивлению венгерскому господству: "Да живет один великий украинский народ от Тисы аж по Черное море и горы Кавказа! Пусть живет и гордится наша большая одноцельная Украинская Республика!".

Получили контроль почти над всей Гуцульщиной

За несколько дней отряды Гуцульской народной обороны (более 1000 человек) вместе со старшинами Украинской Галицкой армии разоружили венгерские войска и распространили контроль почти на всю Гуцульщину – Рахов, Великий Бочков и Сигит (ныне город Сигету-Мармацией в Румынии).

Территории Гуцульской республики

Республика вела постоянную борьбу против венгерских и румынских войск и просуществовала до румынской оккупации 11 июня 1919 года.

Какую роль ЗУНР сыграла в событиях на Закарпатье?

Как пишет историк Александр Пагиря, во время подготовки к объединению УНР и ЗУНР западноукраинская власть решила активнее действовать на Закарпатье. В начале января 1919 года представителей края пригласили в Станиславов, где они приняли участие в заседании Украинской Национальной Рады.

Там делегацию тепло встретили, а ее представитель Степан Клочурак призвал присоединить Закарпатье к Украине и попросил военной помощи против венгерских сил.

Это предложение правительство обсудило уже на следующий день. После дискуссий премьер Сидор Голубович поддержал идею помощи закарпатским украинцам и поручил военному руководству отправить за Карпаты военные подразделения. Он считал, что накануне воссоединения с УНР нужно максимально расширить территорию государства.

В результате в январе 1919 года украинские военные части из Коломыи, Стрыя и Самбора получили приказ отправиться в направлении Ужгорода, Мукачево и Ясини, чтобы взять под контроль важные пути и помочь установить украинскую власть в регионе.

Где живут гуцулы?

Гуцулы издавна живут в районе Черногорского массива и Покутско-Буковинских Карпат. Центром Гуцульщины считается Верховина, которая исторически называлась Жабье.

Местность здесь горная и сложная, а через поселок протекают реки Черный и Белый Черемош, что во время непогоды могут разрушать дороги. В целом территория Гуцульщины занимает около 6,5 тысяч квадратных километров.

Она охватывает части Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей Украины. Кроме того, исторические земли Гуцульщины частично простираются и на территорию Румынии.