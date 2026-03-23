На Гуцульщини не лише проголошували єдність із Україною, а й створили власну республіку, розповідає Український інститут національної пам'яті.

Дивіться також Проіснувала менше як добу та шукала підтримки у Гітлера: 5 фактів про Карпатську Україну

Возз'єднання з Україною проголосили ще в листопаді 1918 року

8 листопада 1918 року на велелюдному віче в Ясіні та навколишніх селах проголосили возз'єднання закарпатської Гуцульщини з Україною. Тоді ж обрали Гуцульську Народну Раду з 42 депутатів на чолі зі Степаном Клочураком.

Я певний, що між членами Ради не буде спору, що у всіх нас є тільки одна мета, одна ціль – з'єднання зі своїми кровними братами-українцями, з’єднатись з Україною,

– заявив під час виступу Клочурак.

Без втрат захопили 620 солдатів угорського батальйону

У ніч на 7 січня 1919 року, в переддень Різдва за юліанським календарем, невеликий загін із 109 осіб (86 гуцулів та 23 старшини й вояки-добровольці Української Галицької армії) під керівництвом Степана Клочурака та його соратників – братів Дмитра, Івана й Василя Климпушів, Юрія Кабалюка, Дмитра Німчука, Миколи Саботюка – захопив угорський жандармський батальйон (620 військових на чолі з полковником і чотирма офіцерами).

Було взято під контроль залізничну станцію, пошту, всі урядові установи та обірвано телефонне сполучення з Раховом.

Повноцінна держава була створена за лічені години

8 січня 1919 року на загальних зборах мешканців Ясіні та округи відновили Гуцульську Народну Раду, яка того ж дня провела перше засідання і проголосила незалежну Гуцульську республіку.

Республіка відразу створила тимчасовий парламент із 42 делегатів і уряд із 30 осіб. У зверненні до населення Закарпаття закликали до збройного опору угорському пануванню: "Най живе один великий український народ від Тиси аж по Чорне море і гори Кавказа! Най живе і пишається наша велика одноцільна Українська Республіка!".

Отримали контроль майже над всією Гуцульщиною

За кілька днів загони Гуцульської народної оборони (понад 1000 чоловік) разом зі старшинами Української Галицької армії роззброїли угорські війська і поширили контроль майже на всю Гуцульщину – Рахів, Великий Бочків та Сигіт (нині місто Сігету-Мармацієй в Румунії).

Республіка вела постійну боротьбу проти угорських і румунських військ і проіснувала до румунської окупації 11 червня 1919 року.

Яку роль ЗУНР відіграла в подіях на Закарпатті?

Як пише історик Олександр Пагіря, під час підготовки до об'єднання УНР і ЗУНР західноукраїнська влада вирішила активніше діяти на Закарпатті. На початку січня 1919 року представників краю запросили до Станіславова, де вони взяли участь у засіданні Української Національної Ради.

Там делегацію тепло зустріли, а її представник Степан Клочурак закликав приєднати Закарпаття до України та попросив військової допомоги проти угорських сил.

Цю пропозицію уряд обговорив уже наступного дня. Після дискусій прем'єр Сидір Голубович підтримав ідею допомоги закарпатським українцям і доручив військовому керівництву відправити за Карпати військові підрозділи. Він вважав, що напередодні злуки з УНР потрібно максимально розширити територію держави.

У результаті в січні 1919 року українські військові частини з Коломиї, Стрия та Самбора отримали наказ вирушити в напрямку Ужгорода, Мукачева та Ясіні, щоб взяти під контроль важливі шляхи та допомогти встановити українську владу в регіоні.

Де живуть гуцули?

Гуцули здавна мешкають у районі Чорногірського масиву та Покутсько-Буковинських Карпат. Центром Гуцульщини вважається Верховина, яка історично мала назву Жаб'є.

Місцевість тут гірська й складна, а через селище протікають річки Чорний і Білий Черемош, що під час негоди можуть руйнувати дороги. Загалом територія Гуцульщини займає близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів.

Вона охоплює частини Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей України. Крім того, історичні землі Гуцульщини частково простягаються й на територію Румунії.