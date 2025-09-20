Херсон был основан вскоре после завершения русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов. Его название отсылает к глубокой древности и христианскому наследию.

Как Херсон получил свое название?

Город Херсон был основан после завершения русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов. В результате этого конфликта Россия получила территорию между Южным Бугом и Днепром, Османская империя потеряла сухопутную связь с Крымским ханством, а само ханство получило полную независимость, правда, уже в 1783 году его присоединили к Российской империи.

Новый город назвали в честь средневекового Таврического Херсона (античного Херсонеса). В царском указе 1775 года отмечалось, что именно этот город был "источником Христианства для России, где, после принятия Князем Владимиром крещения, свет благодатной веры и истинного богослужения засиял и насажден в России".

Стела на въезде в Херсон / Фото "Мост"

Именно такое название выбрали из имперских идеологических соображений и символизма. Для российской власти Херсон стал первым городом, основанным на землях, отвоеванных у Османской империи (то есть мусульманской территории). Название должно было символизировать, с одной стороны, историческую связь Руси с этими землями, а с другой – возвращение христианства.

Интересно, что в русских летописях город в те времена называли Корсунем, однако такое название ему не дали. Решающую роль в этом сыграла имперская идеология. Греческое название должно было подчеркивать политический вектор развития империи на Юг, Грецию и Константинополь.

К слову, в видео Украинского кризисного медиацентра рассказывается, что Херсон существует вдвое дольше России. Первые документальные упоминания о поселении на территории современного города датируются еще XI веком.

В "Летописи русской" под 1084 годом эта местность упоминается под названием Олешшя. Тогдашние жители занимались рыболовством и торговлей, а поселение было портом-воротами княжеской Руси. В порт Олешшя прибывали не только заморские купцы, но и иностранные дипломаты.

