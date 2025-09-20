Имперская идеология и символизм: как возникло название города Херсон
- Херсон был основан после русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов.
- Город должен был подчеркивать историческую связь Руси с этими землями и возвращение христианства, а также указывать на политический вектор развития Российской империи на Юг, Грецию и Константинополь.
Херсон был основан вскоре после завершения русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов. Его название отсылает к глубокой древности и христианскому наследию.
Как Херсон получил свое название?
Город Херсон был основан после завершения русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов. В результате этого конфликта Россия получила территорию между Южным Бугом и Днепром, Османская империя потеряла сухопутную связь с Крымским ханством, а само ханство получило полную независимость, правда, уже в 1783 году его присоединили к Российской империи.
Новый город назвали в честь средневекового Таврического Херсона (античного Херсонеса). В царском указе 1775 года отмечалось, что именно этот город был "источником Христианства для России, где, после принятия Князем Владимиром крещения, свет благодатной веры и истинного богослужения засиял и насажден в России".
Именно такое название выбрали из имперских идеологических соображений и символизма. Для российской власти Херсон стал первым городом, основанным на землях, отвоеванных у Османской империи (то есть мусульманской территории). Название должно было символизировать, с одной стороны, историческую связь Руси с этими землями, а с другой – возвращение христианства.
Интересно, что в русских летописях город в те времена называли Корсунем, однако такое название ему не дали. Решающую роль в этом сыграла имперская идеология. Греческое название должно было подчеркивать политический вектор развития империи на Юг, Грецию и Константинополь.
К слову, в видео Украинского кризисного медиацентра рассказывается, что Херсон существует вдвое дольше России. Первые документальные упоминания о поселении на территории современного города датируются еще XI веком.
В "Летописи русской" под 1084 годом эта местность упоминается под названием Олешшя. Тогдашние жители занимались рыболовством и торговлей, а поселение было портом-воротами княжеской Руси. В порт Олешшя прибывали не только заморские купцы, но и иностранные дипломаты.
Как город Белая Церковь получил свое название?
- Еще в XI веке на берегу реки Рось было возведено укрепленное городище по приказу князя Ярослава Мудрого. Крепость назвали Юрьев, и она служила одним из южных форпостов Руси. На Замковой горе, по преданию, был сооружен Епископский храм из белого камня.
- Из-за своего расположения Юрьев неоднократно страдал от нападений на южные границы Руси. Критическим стало монголо-татарское нашествие в XIII веке, когда городище было полностью разрушено. Однако руины Епископского собора оставались видимым ориентиром для путешественников.
- Именно из-за этого храма восстановленное поселение на месте Юрьева получило название Белая Церковь. В XIV веке это название фигурирует в литовских летописях.