Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.
Что известно о самом большом сокровище Украины?
В 1912 году возле села Малая Перещепина на Полтавщине 11-летний Федор Деркач и 14-летний Карп Маджа случайно наткнулись на самый большой клад в истории Украины. Пася скот, ребята обнаружили в песчаном холме золотой сосуд.
На сразу прибыла власть и археолог Иван Зарецкий. В итоге было найдено более 800 золотых и серебряных предметов общим весом 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра, а также остатки шелка и деревянных конструкций. Это свидетельствовало о том, что клад был погребальным саркофагом.
Однако оставалось неизвестным, кому он принадлежал. Разгадать эту загадку помог перстень с надписью "Кубрат", который был среди драгоценностей.
Перстень с монограммой Кубрата / Фото Wikipedia
Удалось установить, что он принадлежал правителю Великой Булгарии – государства, которое располагалось в степной зоне современной Украины в VII веке. Известно, что Кубрат был потомком легендарного Атилы, повелителя гуннов.
Сокровище сразу после находки вывезли в Санкт-Петербург, и сейчас он хранится в Эрмитаже.
Как Россия отблагодарила за уникальную находку?
Как пишет "Локальная история", российские власти все же отблагодарили за уникальную находку. В мае 1913 года киевская газета "Маяк" сообщила, что Археологическая комиссия передала полтавскому губернатору 45 тысяч рублей. Половину суммы должно было получить перещепинское сельское общество, в земле которого был найден клад, а вторую половину - двум подросткам, которые наткнулись на клад.
Известно, что оба парня впоследствии стали хорошими сельскими хозяевами. Федор Деркач прожил долгую жизнь и умер в Полтаве в конце 1960-х, а вот Карпа Маджара в 1930-х годах, как владельца мельницы, лошадей и волов, раскулачили и депортировали в Сибирь.
Кто был самым богатым украинцем в истории?
- Самым богатым человеком в истории Украины является князь Константин-Василь Острожский. Он владел 80 городами, 40 замками и 2760 селами, а его годовой доход достигал 19 миллионов злотых. Также он был владельцем половины Волынского воеводства.
- Несмотря на невероятное богатство, значительную часть средств он направлял на развитие образования и культуры. По его инициативе в Остроге была создана академия славянских и греческих ученых, публицистов теологов и богословов, в которую входили выдающиеся люди того времени. Именно он основал первое высшее учебное заведение среди восточнославянских народов - Острожскую академию.
- Кроме того, при поддержке князя в местной типографии появилось более 20 изданий, также при содействии Острожского в 1580 году вышла первая полная славянская Библия. Также он способствовал восстановлению памятников.