Что известно о самом большом сокровище Украины?

В 1912 году возле села Малая Перещепина на Полтавщине 11-летний Федор Деркач и 14-летний Карп Маджа случайно наткнулись на самый большой клад в истории Украины. Пася скот, ребята обнаружили в песчаном холме золотой сосуд.

На сразу прибыла власть и археолог Иван Зарецкий. В итоге было найдено более 800 золотых и серебряных предметов общим весом 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра, а также остатки шелка и деревянных конструкций. Это свидетельствовало о том, что клад был погребальным саркофагом.

Однако оставалось неизвестным, кому он принадлежал. Разгадать эту загадку помог перстень с надписью "Кубрат", который был среди драгоценностей.

Перстень с монограммой Кубрата / Фото Wikipedia

Удалось установить, что он принадлежал правителю Великой Булгарии – государства, которое располагалось в степной зоне современной Украины в VII веке. Известно, что Кубрат был потомком легендарного Атилы, повелителя гуннов.

Сокровище сразу после находки вывезли в Санкт-Петербург, и сейчас он хранится в Эрмитаже.

Как Россия отблагодарила за уникальную находку?

Как пишет "Локальная история", российские власти все же отблагодарили за уникальную находку. В мае 1913 года киевская газета "Маяк" сообщила, что Археологическая комиссия передала полтавскому губернатору 45 тысяч рублей. Половину суммы должно было получить перещепинское сельское общество, в земле которого был найден клад, а вторую половину - двум подросткам, которые наткнулись на клад.

Известно, что оба парня впоследствии стали хорошими сельскими хозяевами. Федор Деркач прожил долгую жизнь и умер в Полтаве в конце 1960-х, а вот Карпа Маджара в 1930-х годах, как владельца мельницы, лошадей и волов, раскулачили и депортировали в Сибирь.

