Херсон було засновано невдовзі після завершення російсько-турецької війни 1768 – 1774 років. Його назва відсилає до глибокої давнини та християнської спадщини.

Як Херсон отримав свою назву?

Місто Херсон було засноване після завершення російсько-турецької війни 1768 – 1774 років. У результаті цього конфлікту Росія отримала територію між Південним Бугом і Дніпром, Османська імперія втратила сухопутний зв'язок із Кримським ханством, а саме ханство отримало повну незалежність, щоправда, вже у 1783 році його приєднали до Російської імперії.

Нове місто назвали на честь середньовічного Таврійського Херсона (античного Херсонеса). У царському указі 1775 року зазначалося, що саме це місто було "джерелом Християнства для Росії, де, після прийняття Князем Володимиром хрещення, світло благодатної віри та істинного богослужіння засяяло і насаджено в Росії".

Стела на в'їзді в Херсон / Фото "Мост"

Саме таку назву обрали з імперських ідеологічних міркувань та символізму. Для російської влади Херсон став першим містом, заснованим на землях, відвойованих в Османської імперії (тобто мусульманської території). Назва мала символізувати, з одного боку, історичний зв'язок Русі з цими землями, а з іншого – повернення християнства.

Цікаво, що у руських літописах місто в ті часи називали Корсунем, проте таку назву йому не надали. Вирішальну роль у цьому відіграла імперська ідеологія. Грецька назва мала підкреслювати політичний вектор розвитку імперії на Південь, Грецію та Константинополь.

До слова, у відео Українського кризового медіацентру розповідається, що Херсон існує вдвічі довше за Росію. Перші документальні згадки про поселення на території сучасного міста датуються ще XI століттям.

У "Літописі руському" під 1084 роком ця місцевість згадується під назвою Олешшя. Тодішні жителі займалися рибальством і торгівлею, а поселення було портом-воротами княжої Русі. До порту Олешшя прибували не лише заморські купці, а й іноземні дипломати.

