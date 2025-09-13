Однак, звісно, це все жарти й одне з найбільших міст Київської області, яке сьогодні відзначає своє свято, так не виглядає. Проте звідки взялася саме така назва? Розповість про це 24 Канал з посиланням на Інститут історії України.

Чому Біла Церква отримала саме таку назву?

Ще в ХІ столітті на березі річки Рось з'явилося укріплене городище. Його спорудили за наказом князя Ярослава Мудрого. Фортецю назвали Юр'їв і вона була одним із південних форпостів Русі. На Замковій горі, як свідчать перекази, був споруджений Єпископський храм із білого каменю.

Однак зважаючи на розташування, Юр'їв потерпав від атак на південні кордони Русі. Фатальною стала монголо-татарська навала у ХІІІ столітті, коли городище було повністю зруйноване. Однак руїни Єпископського собору залишалися орієнтиром для мандрівників, бо їх було видно здалеку.

За основною версією саме через цей собор уже відновлене поселення на місці Юр'їва назвали Білою Церквою. Ця назва фігурує у литовських літописах – у XIV столітті місто стало частиною Великого князівства Литовського.



Вид на Замкову гору в Білій Церкві / Фото ukrainaincognita.com

