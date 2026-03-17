Іван Франко прожив насичене життя, а причина його смерті досі огорнута таємницею. Про це пише Вікіпедія.

Дивіться також Перші дві ви просто не помітили: що таке кав'ярні "третьої хвилі" та чому їх висміюють

Чого зазвичай не розповідають про Івана Франка?

Іван Франко – видатний український поет та письменник, проте він був доволі специфічною особистістю. Не можна заперечувати його інтелект, проте все ж під час читання його біографії виникають певні питання. Він був одружений із Ольгою Хоружинською. У шлюбі в них було 4 дітей, проте сам Франко зізнавався, що не кохає її.



Хоружинська ат Франко / Фото Вікіпедії

Натомість він захоплювався іншими жінками та не гребував використовувати статки дружини для власної реалізації. Цей шлюб існував для нього як спосіб ще раз висловити свої погляди, адже він був галичанином, а Ольга – родом із Наддніпрянщини. Вони одружились, щоб продемонструвати єдність України, а не через кохання з боку чоловіка. Для нього це існувало скоріше як ідея.

Від чого помер Іван Франко?

Смерть такого видатного діяча застала у притулку для Січових стрільців. У 1916 році письменник отримав діагноз "сифіліс". Він цього не приховував, це широко обговорювалось, пише видання "Читомо". Втім, через багато років це нібито спростували та визначили, що він мав спадкову хворобу неспецифічного деформуючого ревматоїдного поліартриту.

Однак це не пояснює галюцинацій та "злих духів", про яких говорив письменник. За спогадами його сина, прояви були скоріше схожими на шизофренію. Франко не страждав від паралічу рук просто тому, що його мучили інші кошмари. Його психологічні проблеми так і залишились недіагностованими, хоч від них він страждав чи не більше, ніж від фізичних.

Сучасні обговорення бібліотеки

У мережі з'явився пост, про те, що Іван Франко мав 12 тисяч книг у своїй бібліотеці. Це число дійсно вражає, адже це неймовірна кількість. Під дописом розгорілось обговорення стосовно того, у кого скільки книг вдома. Думки українців розділились. Частина збирає свої бібліотеки, а частина – продає прочитані книги, щоб не накопичувати їх.

Як українці ставляться до власної бібліотеки / Скриншоти 24 Каналу

Що Євгена Чикаленка?