Що відомо про Євгена Чикаленка?

Євген Чикаленко мав хорошу освіту, був справжнім інтелектуалом та не боявся труднощів, тому мав активну громадянську позицію у часи, коли це було небезпечно. Він був землевласником та агрономом, тож жив доволі заможно.

Втім, замість того, аби просто жити у своє задоволення, він вкладав гроші у розвиток літератури та преси. Зокрема, саме він фінансував єдині українські газети "Громадська думка" та "Рада".

Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені,

– сказав свого часу Чикаленко та притримувався цієї філософії.

Допомога Чикаленка не обмежувалась газетами. Він заснував цілий фонд, з якого давав гроші українським письменникам. Серед тих, кого він фінансував, були: Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Володимир Винниченко, Ольга Кобилянська та багато інших. Він підтримував дружні зв'язки із Миколою Лисенком та сім'єю Лесі Українки.

Після втрати доньки Євген Чикаленко віддав гроші, які відкладав для неї, редакційній колегії журналу "Київська старовина", щоб відзначити найкраще написану історію України.

