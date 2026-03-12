Останнім часом у соцмережах постійно з'являються нові тренди, значення яких не завжди легко зрозуміти з першого погляду. Один із таких незвичний жест, про який розповіла Лілія Мелікян, коли люди складають великий і вказівний пальці та починають ними ритмічно "хлопати". Що означає цей новий тренд і чому він набирає популярності – розбираємося у цій статті.

Що означає новий жест зумерів?

Насправді все значно простіше, ніж здається: жест із великим та вказівним пальцями – це просто "оплески". Його варто робити, коли ви щось досягли чи зробили щось круте, немов би аплодуєте собі.

що означає новий жест

Втім, у коментарях до відео багато користувачів зазначили, що перше, що спадає на думку – це натяк "закрити рота". Саме навколо цього виникли численні жарти, адже різні покоління інтерпретують жест по-різному: для міленіалів він має зовсім інший сенс.

Реакція міленіалів на цей жест / скріншот з платформи тік ток

Цікаво, що іноді й самі зумери не до кінця розуміють значення своїх трендів і жестів. Вони з'являються настільки швидко, що встигають поширитися серед користувачів раніше, ніж їх повністю осмислюють.

Яке ще інше значення має цей жест?

Якщо ми зайдемо на американський тік ток, то користувачі у коментарях охарактеризували жест, як реакцію на щось чарівне чи дивовижне. Як часто буває з новими трендами, жест із часом починають застосовувати майже до всього. Тому важливо вміти відчувати контекст або правильно "зчитувати" ситуацію, щоб зрозуміти, коли його доречно використовувати.

