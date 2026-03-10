Відповідне рішення було одноголосно ухвалене міською радою Прудентополіса 5 жовтня 2021 року, пише Nossa Gente.

Чому українська мова стала офіційною у Прудентополісі?

Проєкт рішення виніс на розгляд депутат Маурісіо Босак, а пояснювальну записку підготував очільник Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації та адвокат Віторіо Соротюк.

У документі наголошується, що в бразильському муніципалітетів Прудентополіс українська мова є однією з найуживаніших після португальської. Також зазначається, що деякі місцеві жителі навчалися в Україні, а після повернення долучилися до розвитку свого муніципалітету.

Крім того, у 2019 році Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя. У штаті Парана проживають сотні тисяч людей українського походження. Перші переселенці з України прибули сюди наприкінці XIX століття, а четверта хвиля міграції відбулася вже після завершення Другої світової війни.

Нащадки українців у регіоні намагаються підтримувати зв'язок із історичною батьківщиною. Вони зберігають музичні та танцювальні традиції, створюють фольклорні групи й хори, а також активно розвивають релігійні громади.

У якій країні найбільша українська діаспора?

Наразі не існує актуальної та офіційної статистики, яка б точно відображала кількість української діаспори в різних країнах світу.

Однак за останніми даними Міністерства закордонних справ, оприлюдненими у 2020 році, найбільше українців проживало в Росія. Це пояснювали не лише географічною близькістю, а й історичними обставинами, зокрема масовими засланнями та примусовими переселеннями українців.

Достеменно невідомо, в якій країні наразі найбільша українська діаспора / Фото Unsplash

Втім, повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році спричинило значні міграційні зміни. Частина українців могла виїхати з Росія, водночас у багатьох інших державах їх кількість, ймовірно, зросла.

Відомо, що другою країною за чисельністю української діаспори вважається Канада. Масова еміграція українців туди розпочалася ще у ХІХ – ХХ століттях.

В яких країнах Європи українців найбільше?