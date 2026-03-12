Он был общественным деятелем, меценатом украинской культуры и агрономом. Об этом пишет Википедия.

Что известно о Евгении Чикаленко?

Евгений Чикаленко имел хорошее образование, был настоящим интеллектуалом и не боялся трудностей, поэтому имел активную гражданскую позицию во времена, когда это было опасно. Он был землевладельцем и агрономом, поэтому жил довольно богато.

Впрочем, вместо того, чтобы просто жить в свое удовольствие, он вкладывал деньги в развитие литературы и прессы. В частности, именно он финансировал единственные украинские газеты "Громадська думка" и "Рада".

Легко любить Украину до глубины души. А вы попробуйте любить ее до глубины кармана,

– сказал в свое время Чикаленко и придерживался этой философии.

Помощь Чикаленко не ограничивалась газетами. Он основал целый фонд, из которого давал деньги украинским писателям. Среди тех, кого он финансировал, были: Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Владимир Винниченко, Ольга Кобылянская и многие другие. Он поддерживал дружеские связи с Николаем Лысенко и семьей Леси Украинки.

После потери дочери Евгений Чикаленко отдал деньги, которые откладывал для нее, редакционной коллегии журнала "Киевская старина", чтобы отметить лучше написанную историю Украины.

Вклад Евгения Чикаленко высоко оценивают до сих пор. Современники переосмысливают его биографию и популяризируют деятельность благотворителя через соцсети. В частности, иногда это юмористические видео, которые хорошо раскрывают смысл его взглядов. Один из таких роликов опубликовал пользователь ТикТок под ником ivan_mahuriak.

Современники о Чикаленко: смотрите видео

В видео Чикаленко фактически называют "супертатом – олигархом", что не так далеко от правды, ведь он действительно занимался многими писателями будто своими детьми.

