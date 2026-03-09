В украинской истории есть деятель, которая стала основательницей одной из фабрик, которую мы знаем до сих пор, – Климентина Авдикович – Глинская. Об этом пишет Википедия.

Что известно о ней?

Климентина Авдикович – Глинская – известная украинская мецентака и промышленница, спонсор Союза украинок. Она была воспитана в традициях равноправия и свободных возможностей. На тот момент такие взгляды были нераспространенными.



Климентина Авдикович была первой миллионершей / Фото Википедии

Кроме этого, издание "Украинки" отмечает, что Климентина получила хорошее образование.

Она основала одну из первых фабрик на Галичине "Фортуна" и "Фортуна Нова", где производили сладости.

По состоянию на сейчас это часть фабрики Свиточ. К основанию "Фортуны Новой" был причастен Андрей Шептицкий. На фабрике работали украинские женщины, которые имели среднее образование. Продукция продавалась на магазина во Львове, также были еще магазины в Стрые и Дрогобыче.

Именно эта фабрика и еще несколько других потом объединились и теперь известны как "Свиточ".

К слову, Климентина Авдикович известна как первая украинская миллионерша. Обсуждение ее личности шло в сети. В частности, под заметкой пользователя para_digma, который собрал более 30 тысяч просмотров. В комментариях пользователи поделились интересными фактами о ней.

Однако большинство было удивлено и ничего не знало о Климентине Авдикович.

