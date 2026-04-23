Кем был самый загадочный творец в моде?

Мартин Маржела родился в апреле 1957 года в городе Левен, что в Бельгии. Свой путь в моде он начинал с учебы в Королевской академии в Антверпене, а затем ассистировал у Жана-Поля Готье.

На протяжении своей карьеры он принципиально не давал интервью и не выходил на поклоны после показов своей коллекции. Кроме того, он избегал даже фотографий. Таким образом, более 30 лет ему удавалось скрывать свою идентичность.

Как известно, команда модельера если и общалась с прессой, то лишь коллективно. Как и отвечала на любые вопросы вместо модельера.

Дело в том, что дизайнер намеренно стирал грань между брендом и личностью. И его белые этикетки без логотипов на одежде стали символом этой идеи, потому что вещи должны были говорить сами за себя.

В целом влияние Мартина в мире моды трудно переоценить, ведь именно он был основателем бренда Maison Margiela. Он фактически изменил представление о современной моде, добавив к ней деконструкцию, переосмысление и несовершенство.

А изюминкой модельера было то, что его коллекции часто выглядели, как некий эксперимент. Поэтому одежда могла быть со швами наружу, из переработанных винтажных вещей, или нестандартных силуэтов.

Какие легендарные вещи создал Мартин Маржела?

В журнале Elle собрали легендарные дизайны, которые при жизни создал модельер. В список вошли так называемые табы, ставшая культовой обувь с разделенным носком. Этот дизайн был вдохновлен традиционными японскими таби-носками. И это стало визитной карточкой бренда Maison Mergiela.



Обувь таби / Фото Getty Images

Кроме того, одни из самых известных произведений, которые создал Маржела, был также жакет из париков и жилет из осколков разбитого фарфора. Поэтому жилет был сделан из соединительных фарфоровых тарелок, что показывало превращение бытовых предметов на высокую могу, а жакет – создавал эффект живой текстуры.



Жилет, который создал Маржела из разбитого фарфора / Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

