Настоящая Jolene существовала: кем была женщина, вдохновившая Долли Партон на мировой хит

Эту песню поют уже десятилетиями, но далеко не все задумывались, что на самом деле Долли Партон умоляет загадочную Джолин.

За историей о невероятно красивой сопернице скрываются настоящая ревность певицы, флирт ее мужа с другой женщиной и даже случайная встреча, которая подарила песне ее знаменитое название, пишет 24 Канал.

Что означает песня "Jolene"?

В песне героиня обращается к другой женщине – необыкновенно красивой рыжеволосой Джолин. Она признает, что у той есть все, что может привлечь внимание ее мужа, и буквально умоляет ее не забирать любимого.

Интересно, что Партон не делает из Джолин однозначную "злодейку". Наоборот, она восхищается ее внешностью и открыто признает собственную неуверенность.

Именно эта уязвимость и сделала песню такой сильной: вместо мести или обиды – просьба к другой женщине проявить милосердие.

Откуда взялась эта история?

Песня частично родилась из реальной ситуации. Партон рассказывала, что после ее брака с Карлом Дином одна рыжеволосая сотрудница банка начала активно флиртовать с ее мужем. Дину, по словам певицы, нравилось это внимание, а ситуация даже стала своеобразной шуткой в их семье.

А вот имя "Jolene" происходит от совсем другого человека. Во время концерта Партон встретила маленькую рыжеволосую поклонницу с зелеными глазами и попросила ее представиться. Девочку звали Джолин, и певица сразу поняла, что это прекрасное имя для песни.

То есть образ героини – это своеобразная смесь реальных ревностей Партон и случайно услышанного красивого имени.

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene / I'm begging of you please, don't take my man.

На украинском: "Джолин, Джолин, Джолин, Джолин, я умоляю тебя, пожалуйста, не забирай моего мужчину".

Перевод культовой песни / Скриншот с lyricstranslate.com

Песня вышла в 1973 году и стала одним из самых больших хитов Партон, возглавив кантри-чарты США и Канады. В рейтинге Rolling Stone 2021 года "Jolene" заняла 63-е место среди 500 лучших песен всех времен.

Печальная новость

Во вторник, 25 августа, стало известно о смерти легенды кантри-музыки. Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет в Нэшвилле, а ее родные попросили поклонников вместо цветов делать пожертвования в ее благотворительный фонд Imagination Library, который передал детям более 150 миллионов книг.

Долли Партон оставила после себя десятки хитов, в том числе "Jolene" и "I Will Always Love You", а также 11 премий "Грэмми" и более 50 номинаций на эту награду.

Она была не только певицей и автором песен, но и актрисой, предпринимательницей и меценаткой – в частности, в 2020 году пожертвовала миллион долларов на исследования, связанные с вакциной Moderna.