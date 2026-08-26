Тренды История дня Кто такая настоящая Jolene: кем была женщина, вдохновившая Долли Партон на мировой хит
26 августа, 16:06
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Настоящая Jolene существовала: кем была женщина, вдохновившая Долли Партон на мировой хит

Алина Кулеба

Эту песню поют уже десятилетиями, но далеко не все задумывались, что на самом деле Долли Партон умоляет загадочную Джолин.

За историей о невероятно красивой сопернице скрываются настоящая ревность певицы, флирт ее мужа с другой женщиной и даже случайная встреча, которая подарила песне ее знаменитое название, пишет 24 Канал.

Что означает песня "Jolene"?

В песне героиня обращается к другой женщине – необыкновенно красивой рыжеволосой Джолин. Она признает, что у той есть все, что может привлечь внимание ее мужа, и буквально умоляет ее не забирать любимого.

Интересно, что Партон не делает из Джолин однозначную "злодейку". Наоборот, она восхищается ее внешностью и открыто признает собственную неуверенность.

Именно эта уязвимость и сделала песню такой сильной: вместо мести или обиды – просьба к другой женщине проявить милосердие.

Откуда взялась эта история?

Песня частично родилась из реальной ситуации. Партон рассказывала, что после ее брака с Карлом Дином одна рыжеволосая сотрудница банка начала активно флиртовать с ее мужем. Дину, по словам певицы, нравилось это внимание, а ситуация даже стала своеобразной шуткой в их семье.

А вот имя "Jolene" происходит от совсем другого человека. Во время концерта Партон встретила маленькую рыжеволосую поклонницу с зелеными глазами и попросила ее представиться. Девочку звали Джолин, и певица сразу поняла, что это прекрасное имя для песни.

То есть образ героини – это своеобразная смесь реальных ревностей Партон и случайно услышанного красивого имени.

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene / I'm begging of you please, don't take my man.

На украинском: "Джолин, Джолин, Джолин, Джолин, я умоляю тебя, пожалуйста, не забирай моего мужчину".

Перевод культовой песни / Скриншот с lyricstranslate.com

Песня вышла в 1973 году и стала одним из самых больших хитов Партон, возглавив кантри-чарты США и Канады. В рейтинге Rolling Stone 2021 года "Jolene" заняла 63-е место среди 500 лучших песен всех времен.

Печальная новость

Во вторник, 25 августа, стало известно о смерти легенды кантри-музыки. Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет в Нэшвилле, а ее родные попросили поклонников вместо цветов делать пожертвования в ее благотворительный фонд Imagination Library, который передал детям более 150 миллионов книг.

Долли Партон оставила после себя десятки хитов, в том числе "Jolene" и "I Will Always Love You", а также 11 премий "Грэмми" и более 50 номинаций на эту награду.

Она была не только певицей и автором песен, но и актрисой, предпринимательницей и меценаткой – в частности, в 2020 году пожертвовала миллион долларов на исследования, связанные с вакциной Moderna.