Вы точно слышали эти хиты: что слушали украинцы в 1997 году

Украинская музыка после восстановления Независимости пережила настоящий бум. И многие из этих хитов актуальны и популярны до сих пор.

В 1997 году в украинских чартах преимущественно украиноязычные хиты и они до сих пор популярны. Какие песни слушали в 1997 году – рассказывает 24 Канал.

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Самые популярные песни 1997 года

Песню "Шикидим" Виктора Павлика многие до сих пор знают и без колебаний могут напеть. Но в 1997 году эта песня буквально разрывала украинские чарты. Композиция об очаровательной девушке с необычным именем Шикидим впервые зазвучала годом ранее.

Виктор Павлик – "Шикидим": смотрите видео онлайн

Еще несколько лет назад популярной была реклама сети одного из магазинов. И не все догадывались, что рекламу сделали как кавер на популярную в 1997 году группу Аква Вита. Конечно, речь идет о композиции "А теперь все иначе", которая после рекламной кампании получила второе дыхание.

Аква Вита – "А теперь все иначе": смотрите видео

Группа Скрябин создала немало по-настоящему культовых песен. Одна из них была безумно популярна в 1997 году, но после начала российско-украинской войны и, позже, полномасштабного вторжения, песня приобрела особую актуальность и получила новую популярность. Конечно, речь идет о "Часах".

Скрябин – "Годинник": смотрите видео онлайн

90-е подарили украинской культуре немало действительно культовых и невероятных песен, в том числе и 1997.