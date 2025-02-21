Вечные хиты, которые не теряют популярности десятилетиями: что украинцы слушали в 1998 году

В 90-х в Украине активно развивалась музыкальная индустрия. И многие из них получают сейчас вторую жизнь или новую волну популярности.

В 1998 году в Украине появилось немало хитов. Что слушали украинцы 27 лет назад – рассказывает 24 Канал.

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Хиты 1998 года

Группа Шао?Бао! выпустила в 1998 году контраверсионную песню, которая кому-то кажется просто веселым развлечением, кому-то – недоразумением. Однако беспрекословно – хитом, который знает каждый. Конечно, это песня о лошади без ноги.

Шао? Бао! – "Купила мама коника": смотрите видео

Вторая половина 90-х была особенно богатой на хиты от группы Океан Эльзы. В 1998 году группа разорвала чарты песней, которая до сих пор остается как популярной, так и актуальной.

Океан Эльзы – "Скажи мне": смотрите видео

В 1998 году мир впервые услышал культовый хит группы Танок на майдане Конго, или всем известного ТНМК. Тогда просьба Фагота и Фоззи сделать хип и хоп мгновенно стали хитами, а впоследствии – культовой частью украинской музыки.

ТНМК – "Сделай мне хип": смотрите видео

90-е это также период становления группы Скрябин. В 1998 году группа выпустила культовый хит, который позже неоднократно перепевали другие исполнители.

Скрябин – "Танец пингвина": смотрите видео