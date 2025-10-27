Вы точно слышали, но не знали: хор "Гомон" исполнил один из саундтреков к сериалу "Чернобыль"

Мало кто знает, но хор "Гомон" присоединился к созданию всемирно известного сериала "Чернобыль" от HBO. Музыканты присоединились к записи одного из самых эмоциональных саундтреков картины – песни "Вечная память".

Какой саундтрек в "Чернобыле" исполнил хор "Гомон"?

В картине о трагедии 1986 года звучит композиция "Вечная память", которую исполнили участники львовского хора "Гомон".

Для записи песни был выбран львовский костел, чтобы достичь особого, глубокого звучания, которое передает масштаб и трагичность событий. Этот выбор полностью оправдал себя, ведь именно хоровая композиция стала одним из самых эмоциональных моментов ленты.

Стоит также заметить, что в 2019 году "Вечная память" выполнял другой состав хора "Гомон", чем тот, что действует сегодня. Тогда в его состав входили исключительно мужчины.

Как украинец выиграл суд против создателей сериала "Чернобыль"?

Украинский актер Андрей Приймаченко в августе 2025 года сообщил о завершении судебного процесса против американской компании HBO. Суд в Нью-Йорке принял решение в его пользу в деле, касающейся незаконного использования части его работы в сериале "Чернобыль".

Конфликт возник из-за того, что в первом эпизоде сериала HBO без разрешения автора использовала аудиозапись из произведения Приймаченко – настоящие телефонные переговоры пожарных в ночь аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

После нескольких попыток урегулировать вопрос мирным путем и получив, по словам автора, "дерзкие ответы" от компании, он решил подать иск в суд.

По словам Приймаченко, дело длилось более шести лет и завершилось подписанием соглашения с HBO. Детали договоренности не разглашаются из-за условий конфиденциальности, однако автор отметил, что ему удалось добиться справедливости.

