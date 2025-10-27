Сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Руслана Ляча.
Смотрите также Индийский "Jingle Bells" разорвал TikTok: люди даже не подозревают, что на самом деле это другая песня
Какой саундтрек в "Чернобыле" исполнил хор "Гомон"?
В картине о трагедии 1986 года звучит композиция "Вечная память", которую исполнили участники львовского хора "Гомон".
Для записи песни был выбран львовский костел, чтобы достичь особого, глубокого звучания, которое передает масштаб и трагичность событий. Этот выбор полностью оправдал себя, ведь именно хоровая композиция стала одним из самых эмоциональных моментов ленты.
"Вечная память" в исполнении хора "Гомон": смотрите видео
Стоит также заметить, что в 2019 году "Вечная память" выполнял другой состав хора "Гомон", чем тот, что действует сегодня. Тогда в его состав входили исключительно мужчины.
Как украинец выиграл суд против создателей сериала "Чернобыль"?
Украинский актер Андрей Приймаченко в августе 2025 года сообщил о завершении судебного процесса против американской компании HBO. Суд в Нью-Йорке принял решение в его пользу в деле, касающейся незаконного использования части его работы в сериале "Чернобыль".
Конфликт возник из-за того, что в первом эпизоде сериала HBO без разрешения автора использовала аудиозапись из произведения Приймаченко – настоящие телефонные переговоры пожарных в ночь аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.
Аудиозапись, которую использовали в "Чернобыле" без разрешения автора: смотрите видео
После нескольких попыток урегулировать вопрос мирным путем и получив, по словам автора, "дерзкие ответы" от компании, он решил подать иск в суд.
По словам Приймаченко, дело длилось более шести лет и завершилось подписанием соглашения с HBO. Детали договоренности не разглашаются из-за условий конфиденциальности, однако автор отметил, что ему удалось добиться справедливости.
Как хор "Гомон" получил бешеную популярность?
Львовский хор "Гомон" неожиданно получил огромную популярность после того, как в TikTok появилось видео с частью их выступления. Всего за три дня а капельное исполнение песни "Этот сон" Степана Гиги во Львовском органном зале набрало более 5 миллионов просмотров.
Главной звездой видео стал солист Вадим Яценко, художественный руководитель и дирижер хора. Он пел с руками в карманах и легкой улыбкой, а его проникновенный голос покорил пользователей соцсетей.
После публикации видео все билеты на концерты "Гомона" раскупили до конца года. Из-за большого ажиотажа Львовский органный зал анонсировал дополнительные выступления в рамках программы "Этот хор, этот хор".