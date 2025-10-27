Повідомляє 24 Канал з посиланням на блогера Руслана Ляча.

Який саундтрек у "Чорнобилі" виконав хор "Гомін"?

У картині про трагедію 1986 року звучить композиція "Вічная пам'ять", яку виконали учасники львівського хору "Гомін".

Для запису пісні було обрано львівський костел, щоб досягти особливого, глибокого звучання, яке передає масштаб і трагічність подій. Цей вибір повністю виправдав себе, адже саме хорова композиція стала одним із найемоційніших моментів стрічки.

"Вічная пам'ять" у виконанні хору "Гомін": дивіться відео

Варто також зауважити, що у 2019 році "Вічная пам'ять" виконував інший склад хору "Гомін", ніж той, що діє сьогодні. Тоді до його складу входили виключно чоловіки.

Як українець виграв суд проти творців серіалу "Чорнобиль"?

Український актор Андрій Приймаченко у серпні 2025 року повідомив про завершення судового процесу проти американської компанії HBO. Суд у Нью-Йорку ухвалив рішення на його користь у справі, що стосувалася незаконного використання частини його роботи у серіалі "Чорнобиль".

Конфлікт виник через те, що у першому епізоді серіалу HBO без дозволу автора використала аудіозапис із твору Приймаченка – справжні телефонні переговори пожежників у ніч аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року.

Аудіозапис, який використали у "Чорнобилі" без дозволу автора: дивіться відео

Після кількох спроб врегулювати питання мирним шляхом і отримавши, за словами автора, "зухвалі відповіді" від компанії, він вирішив подати позов до суду.

За словами Приймаченка, справа тривала понад шість років і завершилася підписанням угоди з HBO. Деталі домовленості не розголошуються через умови конфіденційності, однак автор зазначив, що йому вдалося домогтися справедливості.

