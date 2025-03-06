"Работник года": HR-менеджер обманул компанию на миллионы долларов

В Китае разоблачили масштабную схему мошенничества на работе. Менеджер по персоналу создавал фиктивных работников и получал их зарплаты

В Шанхае разразился громкий коррупционный скандал – менеджер по персоналу технологической компании в течение восьми лет использовал свое служебное положение, чтобы получать деньги за несуществующих сотрудников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Как работала схема

Менеджер по имени Янг присоединился к компании в 2014 году и быстро заметил уязвимость в системе. Он имел возможность самостоятельно одобрять прием и увольнение сотрудников, а также распоряжаться выплатами зарплат без внешнего контроля. Воспользовавшись этим пробелом, Янг начал создавать фиктивных работников и привязывать их зарплатные выплаты к банковским счетам, открытых на свое имя.



Мужчина получил наказание за это / Фото Pexels

Аферу раскрыли в 2022 году, когда финансовый отдел компании заметил подозрительные данные о работниках. Особое внимание привлек так называемый Сяо Сунь – сотрудник с идеальной посещаемостью, которого никто никогда не видел. Проверка показала, что он был лишь одним из 22 несуществующих работников, созданных Янгом.

За восемь лет аферы менеджеру удалось незаконно присвоить около 16 миллионов юаней (около 2,2 миллиона долларов). Однако в конце 2022 года его разоблачили и арестовали.

Суд обязал его вернуть компании 2,3 миллиона юаней (примерно 315 000 долларов), хотя большая часть похищенных средств уже исчезла. Кроме того, Янг получил 10 лет и 2 месяца заключения, штраф за растрату и лишение политических прав на один год.