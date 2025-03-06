По мнению Уоррена Баффета, один из ключевых навыков для достижения успеха – это способность отказываться от ненужных возможностей и сосредотачиваться на действительно важных вещах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Inc.

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Почему это важно

Уоррен Баффетт отмечает, что успешные люди отличаются от очень успешных именно тем, что последние умеют говорить "нет" почти всему. Это позволяет им не распылять свои ресурсы и энергию, а концентрироваться на стратегически важных задачах.



Нужно концентрироваться на важном / Фото Pexels

Каждое "да" требует времени и усилий, поэтому продуманные отказы помогают руководителям и лидерам принимать более осознанные решения. Это позволяет эффективнее распределять ресурсы, избегать лишних отвлечений и достигать долгосрочных целей.

Искусство достижения больших результатов заключается в правильном выборе того, на что стоит тратить свое время,

– подчеркивает Баффетт.

Те, кто умеет устанавливать приоритеты, лучше определяют собственные границы, более эффективно делегируют задачи и концентрируются только на том, что действительно имеет значение.